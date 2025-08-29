Szörnyű baleset a XI. kerületben: 3 ember van veszélyben

Karambolozott két személyautó Budapest XI. kerületében, az Alabástrom utca és a Bazsalikom utca kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A balesethez a mentőket is riasztották.
