Szörnyű baleset a XI. kerületben: 3 ember van veszélyben

Karambolozott két személyautó Budapest XI. kerületében, az Alabástrom utca és a Bazsalikom utca kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A balesethez a mentőket is riasztották.