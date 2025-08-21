Szirénáktól hangos Budapest: borzalmas, ami történt

Összeütközött két személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Csévéző utca és a Gyömrői út kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.