Szirénáktól hangos Budapest: borzalmas, ami történt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 20:15
Budapesttűzoltókmentő
Több egység is a helyszínre sietett.
N.T.
A szerző cikkei

Összeütközött két személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Csévéző utca és a Gyömrői út kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
