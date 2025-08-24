Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Sokkoló: Vonatbaleset okoz kellemetlenséget Jászkiséren

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 16:34
Rohantak a tűzoltók a helyszínre.

Kisteherautóval ütközött össze egy motorvonat Jászkiséren, az Apáti útnál - írja a katasztrófavédelem. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. Ezért a rajta utazó mintegy harminc embernek a helyi önkormányzati tűzoltók segítenek átszállni az értük érkező mentesítő autóbuszra.

