Sokkoló: Vonatbaleset okoz kellemetlenséget Jászkiséren

Kisteherautóval ütközött össze egy motorvonat Jászkiséren, az Apáti útnál - írja a katasztrófavédelem. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. Ezért a rajta utazó mintegy harminc embernek a helyi önkormányzati tűzoltók segítenek átszállni az értük érkező mentesítő autóbuszra.