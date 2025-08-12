Rohantak a tűzoltók: brutális karambol az M3-on

Összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi a 33-as főúton, Füzesabony határában, az Ipartelepi útnál írja a katasztrófavédelem. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a személyautót, amely az árokba sodródott. A helyszínre érkeztek a füzesabonyi önkéntes tűzoltók is.
