Rohant a mentő: Újabb útlezárás a súlyos baleset miatt

Összeütközött két személygépkocsi az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között - írja a katasztrófavédelem. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőket is riasztották a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat.