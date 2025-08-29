Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rohant a mentő: Újabb útlezárás a súlyos baleset miatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 11:11
Teljes szélességében lezárták az utat.

Összeütközött két személygépkocsi az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között - írja a katasztrófavédelem. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőket is riasztották a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat.

