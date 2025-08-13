Ennyire volt veszélyes a Sziget Fesztivál - íme a rendőrségi adatok

A police.hu tájékoztatása szerint: a rendőrség kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el a rendőrök a Sziget Fesztiválon.

Véget ért a Sziget Fesztivál. A rendőrség közölte bűnesetek részletes adatait Fotó: Kovács Dávid / bors

Körülbelül 55 gramm mennyiségű tablettát, nagyjából 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot foglaltak le.

A rendőrség civil ruhás nyomozókat is dolgoztatott

Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, míg csalás miatt kettő, valamint szexuális erőszak kísérlete miatt egy, illetve szexuális kényszerítés miatt is egy embert fogtak el.

Négy körözött férfit elfogtak.

Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátásáról intézkedtek.

A Sziget környékén a közúti és hajóforgalmat is ellenőrizték. Engedély nélküli vezetés miatt egy, eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt egy és ittas vezetés miatt is egy főt fogtak el.

A személyszállítással kapcsolatos visszaélésék elkerülése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 697 taxit ellenőriztek, aminek során 82 esetben tártak fel szabálytalanságot - tájékoztatott a police.hu