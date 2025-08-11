Óriási a káosz: súlyos baleset történt az M0-áson

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött egy személyautó és egy faléceket szállító kamion az M0-ás autóút 16-os kilométerénél.

Az M1-M7-es irányában történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A járművek akadályozzák a forgalmat - írja a katasztrófavédelem.