Hatalmas csattanás okoz forgalmi akadályt a magyar üdülővárosban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 11:19
Ezt most érdemes kikerülni, ha erre nyaralunk.

Egymásnak ütközött két személyautó Hajdúszoboszló határában, a Kabai úton, azaz a 3406-os úton, a 19. kilométernél - írja a katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

