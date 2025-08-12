Hatalmas csattanás okoz forgalmi akadályt a magyar üdülővárosban

Egymásnak ütközött két személyautó Hajdúszoboszló határában, a Kabai úton, azaz a 3406-os úton, a 19. kilométernél - írja a katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.