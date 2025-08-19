Tragédia: egy férfi meghalt a bevásárlóközpont előtt a vásárlók szeme láttára

Tragikus módon meghalt egy férfi, egy forgalmas brit bevásárlóközpontban.
A mentősök hétfőn a Coventryben található Broadgate-be siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy a férfi szívrohamot kapott egy áruház előtt. A rémült vásárlók azonnal tárcsázták a mentősöket, akik perceken belül megérkeztek. A forgalmas bevásárlóközpont közepén kordont állítottak fel, az üzleteket pedig elzárták a nyilvánosság elől.
A rendőrök kezdték el a rosszul lett férfi újraélesztését, majd a mentősök folytatták az életmentést a Coventry Egyetemi Kórházba vezető úton.
Sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni, és a sürgősségire érkezéskor halottnak nyilvánították. A West Midlands Mentőszolgálat szóvivője megerősítette, hogy a személyzet átvette az újraélesztési kísérleteket egy defibrillátor segítségével, de a férfi minden erőfeszítésük ellenére meghalt.
