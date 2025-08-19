UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia: egy férfi meghalt a bevásárlóközpont előtt a vásárlók szeme láttára

bevásárlóközpont
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 11:15
férfimeghalt
Egy férfi meghalt, miután rosszul lett a coventry-i Broadgate bevásárlóközpontban.

Tragikus módon meghalt egy férfi, egy forgalmas brit bevásárlóközpontban.

meghalt
Meghalt a férfi a bevásárlóközpontban. Nem tudtak rajta segíteni. (képünk illusztráció)

A mentősök hétfőn a Coventryben található Broadgate-be siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy a férfi szívrohamot kapott egy áruház előtt. A rémült vásárlók azonnal tárcsázták a mentősöket, akik perceken belül megérkeztek. A forgalmas bevásárlóközpont közepén kordont állítottak fel, az üzleteket pedig elzárták a nyilvánosság elől.

A rendőrök kezdték el a rosszul lett férfi újraélesztését, majd a mentősök folytatták az életmentést a Coventry Egyetemi Kórházba vezető úton.

Sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni, és a sürgősségire érkezéskor halottnak nyilvánították. A West Midlands Mentőszolgálat szóvivője megerősítette, hogy a személyzet átvette az újraélesztési kísérleteket egy defibrillátor segítségével, de a férfi minden erőfeszítésük ellenére meghalt.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu