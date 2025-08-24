Megbénult az M7-es: Brutális tömegkarambol Siófokon

Összeütközött négy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Siófok közelében, a 100. kilométernél - írja a katasztrófavédelem. Ráfutásos baleset történt, amelynél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj megszüntette a forgalmi akadályt, de az érintett sztrádaszakaszon még lassan haladnak a feltorlódott járművek.
