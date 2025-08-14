Ferihegyen landolt a madárral ütköző gép

Nem mindennapi eset fordult elő a Norwegian nemzetközi légitársaság utasszállító repülőgépével a Ferihegyen.
A légitársaság Boeing 737-800-as gépe, amely Budapestről a norvég fővárosba, Oslóba indult volna, ugyanis Sülysáp fölött visszafordult a reptérre. A hírek szerint a repülőgép személyzete azt jelezte, hogy valamilyen technikai probléma lépett fel az utazás során, ám sem vész-, sem sürgősségi helyzetet nem jelentettek.
Állítólag a gép madárral ütközött, ez okozta a kellemetlen incidenst. Az utasok egy későbbi járattal utazhatnak majd el Oslóba.
