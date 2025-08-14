UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ferihegyen landolt a madárral ütköző gép

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 12:25
A nagy valószínűség szerint madárral ütköző repülőgépet, felszállás után visszafordították Ferihegyre.

Nem mindennapi eset fordult elő a Norwegian nemzetközi légitársaság utasszállító repülőgépével a Ferihegyen.

madár
Madárral ütközhetett a gép (képünk illusztráció)
Fotó: Forrás: wikipedia

A légitársaság Boeing 737-800-as gépe, amely Budapestről a norvég fővárosba, Oslóba indult volna, ugyanis Sülysáp fölött visszafordult a reptérre. A hírek szerint a repülőgép személyzete azt jelezte, hogy valamilyen technikai probléma lépett fel az utazás során, ám sem vész-, sem sürgősségi helyzetet nem jelentettek. 

Állítólag a gép madárral ütközött, ez okozta a kellemetlen incidenst. Az utasok egy későbbi járattal utazhatnak majd el Oslóba.

 

 

 

