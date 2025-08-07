Most jött: óriási baj a M1-esen, roncsok, ameddig a szem ellát

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 07:26
M1-es autópályatűzoltókbaleset
Érdemes elkerülni a baleset helyszínét.
Összeütközött három személygépkocsi és egy kisteherautó az M1-es autópálya 16-os és 17-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében. A törökbálinti hivatásos tűzoltók a személyautókat áramtalanították. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

 

