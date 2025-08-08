Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Ismét lángtenger borítja Los Angeles környékét: ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat

Los Angeles
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 15:50
tűzvészKalifornia
Több mint tízezer ember vár arra, hogy neki is menekülnie kell-e vagy sem...
Amy Mans
Los Angeles területén újabb hatalmas erdőtűz pusztít, mely elsősorban a város északi részén fekvő hegyvidéki területet érinti, több ezer embert kényszerítve otthona elhagyására. A tűz csütörtökön ütött ki, és órákon belül irányíthatatlanul terjedni kezdett, komoly veszélyt jelentve a közeli lakóövezetekre és a természeti értékekre.

alt=Hatalmas erdő tűz kényszeríti az ott lakókat házuk elhagyására Los Angeles-ben
Hatalmas erdő tűz kényszeríti az ottlakókat házuk elhagyására Los Angelesben / Fotó: Youtube - KTLA 5

Los Angelesben ismét erdőtűz pusztít

Mindössze öt óra alatt közel 6 négyzetkilométer égett le, a lángok a Lake Piru déli részén, a Los Padres Nemzeti Erdőparkban csaptak fel. Kalifornia más területein is küzdenek a tűzoltók: egy másik erdőtűz már több mint 60, míg a Gifford névre keresztelt tűz közel 400 négyzetkilométert pusztított el.

Los Angeles megyében mintegy 4200 lakost és 1400 ingatlant érint az evakuálási parancs, további 12 500 embernek pedig készenlétben kell állnia a kitelepítésre – tájékoztatott Andrew Dowd, a Ventura megyei tűzoltóság szóvivője.

A helyszínen jelenleg 250 tűzoltó dolgozik, akiket helikopterek és egyéb légijárművek is támogatnak a lángok megfékezésében.

Nem példa nélküli a mostani katasztrófa, mivel tavaly júliusban Kalifornia több mint 600 négyzetkilométernyi területet veszített el a tűzvészben, amelyet a hatóságok szerint egy férfi idézett elő, amikor egy égő autót a mocsárba lökött, ezzel lavinaszerűen elindítva a pusztítást.

 

