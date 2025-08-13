8 éves kislány mentette meg édesanyja életét Békéscsabán

Egy békéscsabai édesanya életét a saját gyermeke mentette meg a napokban. A bátor kislány remegő hangon hívta a segélyhívót, és pontosan követte a mentésirányító utasításait, amíg a rendőrök és a mentők megérkeztek - írja a Beol.
Egy nyolcéves békéscsabai kislánynak édesanyja a napokban rosszul lett, majd összeesett. Hanna ekkora rendkívül bátran felhívta a 112-es segélyhívót és remegő hangon, a könnyeit nyeldesve, elmondta a mentésirányítónak, hogy mi történt. Ezek után pontosan követte a szakember utasításait, és végül a helyszínre érkező mentők és rendőrök megmentették az anya életét.
Az eset annyira meghatotta a rendőröket, hogy ajándékkal lepték meg a bátor kislányt, Hannát a rendőrség tevékenységirányítási központjában, ahol körbe is vezették.
