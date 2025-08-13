UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
8 éves kislány mentette meg édesanyja életét Békéscsabán

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 09:48
Bátor kislánya mentette meg egy békéscsabai nő életét: a rendőrök megajándékozták a kis Hannát

Egy békéscsabai édesanya életét a saját gyermeke mentette meg a napokban. A bátor kislány remegő hangon hívta a segélyhívót, és pontosan követte a mentésirányító utasításait, amíg a rendőrök és a mentők megérkeztek - írja a Beol.

Nyolc éves kislány mentette meg anyukája életét. Fotó: Tóth Imre  TI

Nyolcéves kislány hallatlan bátorsága

Egy nyolcéves békéscsabai kislánynak édesanyja a napokban rosszul lett, majd összeesett. Hanna ekkora rendkívül bátran felhívta a 112-es segélyhívót és remegő hangon, a könnyeit nyeldesve, elmondta a mentésirányítónak, hogy mi történt. Ezek után pontosan követte a szakember utasításait,  és végül a helyszínre érkező mentők és rendőrök megmentették az anya életét. 
 

Az eset annyira meghatotta a rendőröket, hogy ajándékkal lepték meg a bátor kislányt, Hannát a rendőrség tevékenységirányítási központjában, ahol körbe is vezették.

 

 

