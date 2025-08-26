Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Késsel rabolt a 29 éves férfi, el sem hiszed, mit követelt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 11:10
A sokkoló pillanatokat kamerák rögzítették.

Késsel rabolt egy 29 éves férfi pár nappal ezelőtt Miskolcon a Kazinczy Ferenc utcában. A tettes egy gyroszosnál rántotta ki a kést, majd rátámadt egy másik férfira, és megfenyegette, hogy megkéseli, ha nem adja oda neki a szendvicsét.

A kiszemelt már beleharapott a gyrosba, amit a rabló követelt, de annyira megijedt, hogy odaadta neki az ételt, majd később feljelentést tett a rendőrségen. A rablót beazonosították, majd egy nap keresés után elfogták és letartóztatták. Rablás miatt nyomozást indítottak ellene - írja a Tények.

 

