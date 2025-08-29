Képeken, ahogy ki akarták siklatni a vonatot: keresik a csornai elkövetőket

A fenti bűncselekmény elkövetőinek azonosítása, illetve az eset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Csornai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, Csorna, Eötvös József utca 3. szám alatt, vagy a 96/262-777-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.