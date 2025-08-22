Váratlan ütközés bénította meg a forgalmat Mátészalkán

Két autó karambolozott Mátészalkán, a Jármi utcában, a Kalmár sor közelében. A járművekben csak a sofőrök utaztak. A város hivatásos tűzoltói azonnal megkezdték a kocsik áramtalanítását. A baleset miatt a forgalom jelenleg mindkét irányban csak egy-egy sávon haladhat - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.