Halott csecsemőket vitt haza a temetkezési vállalkozó: mesét nézett velük és olvasott nekik

Sokkolta Nagy-Britanniát az az eset, amely során kiderült, hogy egy temetkezési vállalkozó hazavitte a halott csecsemőket. Volt, amelyiket babaszékbe ültette a tévé elé és mesefilmet vetített neki, másoknak pedig esti mesét olvasott.

Fotó: Pexels.com

A 38 éves Amie Upton nem érti, mi baj van azzal, amit csinált, hiszen saját bevallása szerint "szerette a rábízott babákat" és "soha nem hagyta őket egyedül otthon", és a briteknél népszerű "Találd ki, mennyire szeretlek" esti mesét olvasta nekik.

A beteg temetkezési vállalkozót egy édesanya buktatta le, aki egy babaszékben találta halott gyermekét Amie nappalijában, ahogy mesét "nézett", a kanapén pedig egy másik halott csecsemő feküdt. Egy másik anya, aki gyermekét szintén Amie-re bízta, ezt mondta: "Tiszta őrület. Ha elmesélném valakinek ezt a történetet, azt hinnék, egy horrorfilmet mesélek."

A Leeds Teaching Hospitals Trust megerősítette, hogy „komoly aggodalmak” után tavasszal kitiltották Amie-t, a Florrie's Army kórház vezetőjét a hullaházakból és a szülészeti osztályokról.

Amie a Mirrornak bevallotta, már nincsenek otthon babái, és végül mindegyik csecsemőt eltemette, a temetést pedig a "legkülönösebb napjának" nevezte.

Azt mondta: „Nyilvánvalóan a legtöbb ember ítélkezik, nem igaz? Mert ez nem olyasmi, amit mindennap hallani. Az első babámnál, akit hazahoztam, az anya áradozott, hogy milyen sokat segítettem neki. Nem győzött dicsérni. Nem akarom megreformálni a temetkezést és nem akarom a temetkezési vállalatokat se csődbe vinni, de nálam egyetlen baba sem volt magára hagyva. És szerintem ez a lényeg. A hullaházakban ott kell hagyni magára a csecsemődet. Én sose hagytam őket magukra, nem voltak egyedül. Ezek a babák nem ismertek mást, csak a szeretetet."

A nő amellett is kiáll, hogy a briteknél minden újszülött kap egy könyvet, a "Találd ki, mennyire szeretlek" címűt. Azok a családok is megkapják a könyvet, akiknek meghal a babájuk.

"Mindig mondom ezeknek a szülőknek, hogy olvassák fel a mesét a gyereküknek, hiszen azért kapták. Töltsenek velük még időt. Én minden rám bízott babának felolvastam a mesét".