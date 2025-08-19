Ellepték a rendőrök a várost: két embert kórházba szállítottak, miután felgyújtották őket egy kocsmában

Két embert kórházba szállítottak egy gyújtogatásos támadást követően – közölte a rendőrség kedd reggel.

Fotó: Unsplash

Az eset hétfőn este 20:55 körül történt egy kocsmában, az észak-írországi Armagh városának Irish Street nevű környékén. Egy 38 éves férfit őrizetbe vettek emberölési kísérlet és életveszélyt okozó szándékos gyújtogatás gyanújával.

Az Észak-Írországi Rendőrszolgálat szóvivője elmondta, hogy a rendőrök hétfő este a helyszínre vonultak. A médiának nyilatkozva hozzátette:

20:55 körül érkezett bejelentés egy tűzesetről. A rendőrök a helyszínre siettek, a tűz oltásában a tűzoltóság munkatársai is részt vettek. Két embert kórházba szállítottak sérüléseik ellátására. Egy 38 éves férfit emberölési kísérlet és életveszélyt okozó szándékos gyújtogatás gyanújával vettek őrizetbe. Jelenleg is rendőrségi őrizetben van

– írja a Mirror.

A rendőrség a következő órákban is a helyszínen marad, amíg a nyomozás folytatódik.