Ellepték a rendőrök a várost: két embert kórházba szállítottak, miután felgyújtották őket egy kocsmában

Két embert kórházba szállítottak egy gyújtogatásos támadást követően – közölte a rendőrség kedd reggel.
Az eset hétfőn este 20:55 körül történt egy kocsmában, az észak-írországi Armagh városának Irish Street nevű környékén. Egy 38 éves férfit őrizetbe vettek emberölési kísérlet és életveszélyt okozó szándékos gyújtogatás gyanújával.
Az Észak-Írországi Rendőrszolgálat szóvivője elmondta, hogy a rendőrök hétfő este a helyszínre vonultak. A médiának nyilatkozva hozzátette:
20:55 körül érkezett bejelentés egy tűzesetről. A rendőrök a helyszínre siettek, a tűz oltásában a tűzoltóság munkatársai is részt vettek. Két embert kórházba szállítottak sérüléseik ellátására. Egy 38 éves férfit emberölési kísérlet és életveszélyt okozó szándékos gyújtogatás gyanújával vettek őrizetbe. Jelenleg is rendőrségi őrizetben van
– írja a Mirror.
A rendőrség a következő órákban is a helyszínen marad, amíg a nyomozás folytatódik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.