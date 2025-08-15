Gyönyörű 14 éves lány tűnt el Budapesten, ezekben a percekben is nagy erőkkel keresik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Mercédesz Leonetta ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 14 éves lány 2025. augusztus 14-én 17 óra 30 perc körüli időben II. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

A fiatal lány könnyebb felismerhetőségéért személyleírást is kiadott a rendőrség, valamint egy fényképet is, amit visszavonásig ide kattintva tekinthetsz meg. Mint írják, Mercédesz 158 centiméter magas, hosszú sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor szürke melegítőalsót, zöld haspólót és magasszárú Nike cipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Király Mercédesz Leonetta tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.



