Rendőri akció Gyöngyösön: nyílt utcán, fényes nappal fogták el a veszélyes bűnözőt, ezt tette

Nem mindennapi rendőrségi akciónak lehettek tanúi a gyanútlan járókelők minap Gyöngyösön. A zsaruk és a városrendészek ugyanis a város híres-hírhedt városrészében, Durandán csaptak le egy férfire hétfőn (augusztus 25.), akit nem kisebb dolog, mint emberölés kísérlete miatt köröztek.

A férfire a nyílt utcán, Gyönyösön csaptak le. Korábban kutyát uszított haragosára, akit meg is szúrt Fotó: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

Emberölés kísérlete miatt körözték - Gyöngyös utcáin csaptak le rá

Információik szerint H. M. éppen az Akaszka utcán sétált, amikor a zsaruk és a rendészek rábukkantak. Nemsokára fel is ismerték, így hamarosan az sem maradhatott titotkban, hogy bizony körözés alatt áll:

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai a Gyöngyösi Városrendészettel közösen hétfőn délelőtt, Gyöngyös belterületén fogtak el egy 31 éves helyi férfit, aki ellen az Egri törvényszék emberölés miatt elfogatóparancsot adott ki

– mondta el lapunknak a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Lázár Levente. Nem mondhatni, hogy a férfi különösebb gondot fordított volna a rejtőzködésre: úgy tudni, az utcán sétálgatott, amikor felismerték és rábukkantak, itt kapták el a zsaruk és a városrendészek is. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Egri Törvényszéket, akik elmondták, hogy a férfire egy három évvel ezelőtti ügy miatt adtak ki körözést.

Egy 2022.júliusában elkövetett bűncselekmény miatt idézték be. Volt egy haragosa, akivel korábbi nézeteltérések miatt megromlott a viszonya, aznap azért találkoztak, hogy ezt rendezzék, de szóváltásba keveredtek

– magyarázta a Borsnak Hoszné Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője. Elmondta, hogy a vitát finoman szólva sem tudták nyugodt körülmények között rendezni: H. M. a kutyát ráengedte a másik férfire, majd kést rántott.

A vádlott a kutyáját a sértettre engedte, aki két helyen megharapta, majd megszúrta a lábszárát

– sorolta. A vádemelés idén januárban történt, ekkor az ügyészség egy közleményt is kiadott az ügyben.

A sértett három rokona társaságában érkezett a helyszínre, ahol azonnal szóváltás alakult ki, mely során a vádlott a kutyát haragosa felé indította. A sértett egy földön talált csővel próbált védekezni, azonban a kutya a földre teperte őt, és test-szerte megharapta. A további támadásnak az egyik rokon közbelépése vetett véget

– közölte akkor a Heves Vármegyei Főügyészség. A tárgyaláson azonban H. M. már nem jelent meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.