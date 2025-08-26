Rendőri akció Gyöngyösön: nyílt utcán, fényes nappal fogták el a veszélyes bűnözőt, ezt tette

Nem mindennapi rendőrségi akciónak lehettek tanúi a gyanútlan járókelők minap Gyöngyösön. A zsaruk és a városrendészek ugyanis a város híres-hírhedt városrészében, Durandán csaptak le egy férfire hétfőn (augusztus 25.), akit nem kisebb dolog, mint emberölés kísérlete miatt köröztek.
Információik szerint H. M. éppen az Akaszka utcán sétált, amikor a zsaruk és a rendészek rábukkantak. Nemsokára fel is ismerték, így hamarosan az sem maradhatott titotkban, hogy bizony körözés alatt áll:
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai a Gyöngyösi Városrendészettel közösen hétfőn délelőtt, Gyöngyös belterületén fogtak el egy 31 éves helyi férfit, aki ellen az Egri törvényszék emberölés miatt elfogatóparancsot adott ki
– mondta el lapunknak a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Lázár Levente. Nem mondhatni, hogy a férfi különösebb gondot fordított volna a rejtőzködésre: úgy tudni, az utcán sétálgatott, amikor felismerték és rábukkantak, itt kapták el a zsaruk és a városrendészek is. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Egri Törvényszéket, akik elmondták, hogy a férfire egy három évvel ezelőtti ügy miatt adtak ki körözést.
Egy 2022.júliusában elkövetett bűncselekmény miatt idézték be. Volt egy haragosa, akivel korábbi nézeteltérések miatt megromlott a viszonya, aznap azért találkoztak, hogy ezt rendezzék, de szóváltásba keveredtek
– magyarázta a Borsnak Hoszné Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője. Elmondta, hogy a vitát finoman szólva sem tudták nyugodt körülmények között rendezni: H. M. a kutyát ráengedte a másik férfire, majd kést rántott.
A vádlott a kutyáját a sértettre engedte, aki két helyen megharapta, majd megszúrta a lábszárát
– sorolta. A vádemelés idén januárban történt, ekkor az ügyészség egy közleményt is kiadott az ügyben.
A sértett három rokona társaságában érkezett a helyszínre, ahol azonnal szóváltás alakult ki, mely során a vádlott a kutyát haragosa felé indította. A sértett egy földön talált csővel próbált védekezni, azonban a kutya a földre teperte őt, és test-szerte megharapta. A további támadásnak az egyik rokon közbelépése vetett véget
– közölte akkor a Heves Vármegyei Főügyészség. A tárgyaláson azonban H. M. már nem jelent meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Úgy tudjuk azonban, hogy az ügy mögött nem feltétlenül a szökés állt: a férfi ugyanis elköltözött, új lakcímét azonban nem jelentette be, így nem kizárt, hogy ezért nem értesült a tárgyalásról. Ezért a mostani elfogás után végül bejelentette új lakcímét és szabadon engedték.
A tárgyalása szeptemberben várható, ha bűnössége bebizonyosodik, akár több évnyi börtönbüntetést is kaphat.
