Felfoghatatlan: Halálra verte újszülöttjét, mert idegesítette sírása

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 05:30
A fiatal apa habár eleinte tagadta bűnét, később mindent bevallott.
Gyilkossággal vádolják azt a 22 éves Jonathan Enriquezt, aki kegyetlenül végzett négyhetes kislányával, mert ő túl sokat sírt. A nyomozás szerint az újszülött már nem lélegzett, mikor rátaláltak. Habár sikeresen újraélesztették őt és kórházba szállították, állapot kritikus maradt, majd végül két héttel később, július 26-án halottnak nyilvánították. Habár eredetileg arról volt szó, hogy megfulladhatott miközben cumisüvegéből etették őt, végül kiderült, apja keze által vesztette életét. 

Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

A kislány mindkét szülőjét kihallgattuk, és Jonathan a kihallgatása során beismerte, hogy megütötte a gyermekét

 - közölték a hatóságok hozzátéve, a csöppség koponyatörést és agyvérzést szenvedett, de lábai és bordái is eltörtek. 

Habár Jonathan elismerte, erőszakosan viselkedett lányával pelenkacsere közben, azt tagadta, hogy megverte volna. Állította, a kislány akkor sérült meg, amikor véletlenül kiesett babakocsijából. Boncolása azonban megállapította, a baba sérüléseit csak erős ütés, összeroppantás vagy taposás okozhatta. De arra is fény derült, hogy Jonathan a kislány anyjának a verést követően írt egy sms-t, melyben közölte vele, hogy a kicsi nem lélegzik.

Jonathan végül bírósági tárgyalása során ismerte el, hogy a kiságynak vágta a kicsit, mert ő túl sokat írt és már idegesítette. Jelenleg egymillió dolláros, majdnem 340 millió forintos óvadék ellenében fogva tartják őt ítéletének kihirdetéséig, írja a People.

 

