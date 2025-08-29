Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ezek a járatok bénultak meg a fővárosban az újabb baleset miatt

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 29. 12:06
BKKbaleset
Brutális baleset volt, mutatjuk melyik járatokat érinti.

Összeütközött két személyautó Budapest XXII. kerületében, a Jókai Mór utcában, a Művelődés utcánál - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, megszüntetik a forgalmi akadályt, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. A baleset helyszínén egy sávot lezártak, a forgalomkorlátozás a közösségi közlekedés is érinti.

Azt, hogy melyik járatokban van kiesés, a BKK Facebook oldalán nézheted meg.

