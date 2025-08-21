UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
A családja küzdött érte, nem sokon múlott egy férfi élete Komárom-Esztergom vármegyében

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 15:40
családéletmentésösszeesettOrszágos Mentőszolgálat
A középkorú váratlanul lett rosszul, majd összeesett.
Bors
A szerző cikkei

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, hogyan mentette meg a családja egy férfi életét Komárom-Esztergom vármegyében. A középkorú férfi pénteken az otthona kertjében töltötte az estét a szeretteivel, amikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett.

Családja küzdött a férfi életéért Komárom-Esztergom vármegyében /  Fotó: Gé

A beteg családja azonnal a segítségére sietett, mentőt hívtak, majd mentésirányító bajtársunk utasításait követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A rutinos mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket, akik fáradságot nem ismerve, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért. Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a féri keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget

- számoltak be a szerencsésen végződő eset részleteiről a bejegyzésben, melynek végén mielőbbi felépülést kívántak a betegnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
