A családja küzdött érte, nem sokon múlott egy férfi élete Komárom-Esztergom vármegyében

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, hogyan mentette meg a családja egy férfi életét Komárom-Esztergom vármegyében. A középkorú férfi pénteken az otthona kertjében töltötte az estét a szeretteivel, amikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett.

Családja küzdött a férfi életéért Komárom-Esztergom vármegyében / Fotó: Gé

A beteg családja azonnal a segítségére sietett, mentőt hívtak, majd mentésirányító bajtársunk utasításait követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A rutinos mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket, akik fáradságot nem ismerve, egymást váltva küzdöttek a beteg életéért. Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a féri keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget

- számoltak be a szerencsésen végződő eset részleteiről a bejegyzésben, melynek végén mielőbbi felépülést kívántak a betegnek.