Elesett a Megyeri híd, olyan nagy baleset történt

Karambolozott két személyautó az M0-s autóútnak a Megyeri híd felé vezető oldalán, Gyál közelében, a 32. és a 33. kilométer között, a belső sávban. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - Katasztrófavédelem.