Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elesett a Megyeri híd, olyan nagy baleset történt

Katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 15:31
GyálM0-sMegyeri híd
Gyál közelében, a Megyeri híd felé forgalomkorlátozásra kell számítani.
K. C.
A szerző cikkei

Karambolozott két személyautó az M0-s autóútnak a Megyeri híd felé vezető oldalán, Gyál közelében, a 32. és a 33. kilométer között, a belső sávban. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - Katasztrófavédelem. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu