Otthonában lett rosszul egy szentendrei nő, egy hajszálon múlt az élete

A napokban egy 41 év körüli hölgy írt levelet a Mentőszolgálatnak, melyben engedélyt kért rá, hogy meglátogathassa megmentőit és köszönetet mondjon nekik. Még áprilisban történt ugyanis, hogy rosszul lett az otthonában és ugyan félt, hogy senki nem veszi majd komolyan panaszait, végül a mentők segítségét kérte.

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Helyszínre érkező szentendrei mentősök megnyugtatták, megvizsgálták és kórházba szállították, ahol kiderült, a segélykérés valóban indokolt volt. A fiatal nő azóta felépült és hazatért, de a mentőket és az irántuk érzett hálát nem felejtette el. A nagy látogatásra végül a napokban került sor, mikor személyesen mondhatott köszönetet az életmentőknek és saját készítésű finomsággal is kedveskedett a szentendrei életmentők közösségének.