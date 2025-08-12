AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Durva, roncsba ragadt az M5-ös baleset túlélője

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 18:16
Katasztrófavédelemm5m51
Az M5-ös és az M51-es csomópontjában borult fel egy autó.
Lesodródott az úttestről és a rézsűn az oldalára borult egy személyautó Budapest XXIII. kerületében, az M5-ös autópálya és az M51-es autóút csomópontjában, egy lehajtón. A járműben egy ember utazott, akit a helyszínen lévők kiszabadítottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották - írja a Katasztrófavédelem. 

