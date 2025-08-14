Tűzoltók, mentők a helyszínen: durva baleset történt a fővárosban

Riasztották a tűzoltókat, miután két személygépkocsi karambolozott a Vágóhíd utca és a Mester utca kereszteződésénél, Budapest IX. kerületében.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a katasztrófavédelem.