Tűzoltók, mentők a helyszínen: durva baleset történt a fővárosban

Riasztották a tűzoltókat, miután két személygépkocsi karambolozott a Vágóhíd utca és a Mester utca kereszteződésénél, Budapest IX. kerületében.
A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a katasztrófavédelem.
