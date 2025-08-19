Ütött, vert majd gyógyszertárba akart betörni a drogos komlói férfi

A 21 éves fiatalemberrel szemben kábítószer birtoklása, súlyos testi sértés és lopás kísérlete miatt indult eljárás - írja a police.hu. A drogos férfit, hamar elkapták a rendőrök.
Augusztus 16-án délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik Balaton-parti városban egy 21 éves komlói férfi bántalmazta barátnője édesanyját, aki megsérült. A rendőrök negyedórán belül kézre kerítették az elkövetőt, és előállították.
A rendőrök elvégeztettek vele egy kábítószergyorstesztet, ami pozitív lett. A nyomozók súlyos testi sértés bűntette, valamint kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették.
A gyanúsításán kiderült, hogy aznap délután, elfogása előtt egy gyógyszertárba is megpróbált bejutni, megrongálta a fotocellás üvegajtaját, és úgy akart betörni, hogy gyógyszert emeljen el. A férfinak lopás kísérlete miatt is felelnie kell.
