Elgurult a kerék, kifolyt a hűtőfolyadék, pokoli a csepeli baleset helyszíne

Összeütközött két személyautó Budapest XXI. kerületében, a Késmárki utcában, a Szigethalom utca és a Szigetújfalu utca között. Az egyik jármű kereke kitört, és hűtőfolyadék került az úttestre. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely akadályozza a forgalmat - írja a Katasztrófavédelem.
