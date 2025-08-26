Felcsaptak a lángok egy családi ház pincéjében, nagy a baj

Tűz ütött ki egy győri családi ház pincéjében. Az ott tárolt faanyag és papír kapott lángra a Külső Veszprémi úton.
A városi hivatásos tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat a mintegy tíz négyzetméteres helyiségben, ahol körülbelül hat négyzetméteren égett az anyag. Az egységek jelenleg átszellőztetik a pincét és más utómunkálatokat is végeznek – közölte a katasztrófavédelem.
