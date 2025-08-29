Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Brutális karambol Budapesten: a forgalom is megbénult

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 12:43
forgalombaleset
Siettek a mentők a helyszínre.

Karambolozott két személyautó Budapest XI. kerületében, a Nádorliget utca és a Hauszmann Alajos utca kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, amelyekben egy-egy ember utazott. A helyszínen vannak a mentők is. A baleset félpályán akadályozza a forgalmat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
