Brutális karambol Budapesten: a forgalom is megbénult

Karambolozott két személyautó Budapest XI. kerületében, a Nádorliget utca és a Hauszmann Alajos utca kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, amelyekben egy-egy ember utazott. A helyszínen vannak a mentők is. A baleset félpályán akadályozza a forgalmat.