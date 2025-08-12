Brutális karambol akadályozza a forgalmat Siófok felé

Karambolozott két tehergépkocsi Enyingen, a Dózsa György utcában, azaz a 64-es főúton, a 34. kilométernél - írja a katasztrófavédelem. Az egyik jármű félig az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten áll. A siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén félpályán lezárták az utat, rendőri irányítás mellett halad a forgalom.