Horrorbaleset az M0-áson: roncsok mindenütt, kirepült a kisbuszból az áldozat

Rendkívül súlyos balesethez riasztották a mentőket: roncsok hevertek mindenütt az M0-áson, Budapest közelében, miután szerda este egy izomautó hátulról belecsapódott egy kisbuszba, amiből az egyik bent ülő az ütközés ereje következtében kirepült.

Súlyos baleset történt az M0-áson Fotó: TV2

A Tények információi szerint a karambol azért következett be, mert a kisbusz mögött haladó sofőr egyszerűen nem vette észre, hogy az előtte haladó kocsisor lelassított. A balesetben, amelyben összesen három jármű volt érintett, a hátul haladó autó eleje szinte teljesen eltűnt, valamint a kisbusz hátulja is teljesen összeroncsolódott. A mentők két embert szállítottak kórházba, egyiküket mentőhelikopterrel.

Videó az M0-áson történt balesetről: