Horrorbaleset az M0-áson: roncsok mindenütt, kirepült a kisbuszból az áldozat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 09:20
Rohantak a mentők. Szerencsére még időben érkeztek a baleset helyszínére.

Rendkívül súlyos balesethez riasztották a mentőket: roncsok hevertek mindenütt az M0-áson, Budapest közelében, miután szerda este egy izomautó hátulról belecsapódott egy kisbuszba, amiből az egyik bent ülő az ütközés ereje következtében kirepült.

Súlyos baleset történt az M0-áson
Súlyos baleset történt az M0-áson  Fotó: TV2

A Tények információi szerint a karambol azért következett be, mert a kisbusz mögött haladó sofőr egyszerűen nem vette észre, hogy az előtte haladó kocsisor lelassított. A balesetben, amelyben összesen három jármű volt érintett, a hátul haladó autó eleje szinte teljesen eltűnt, valamint a kisbusz hátulja is teljesen összeroncsolódott. A mentők két embert szállítottak kórházba, egyiküket mentőhelikopterrel.

Videó az M0-áson történt balesetről:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
