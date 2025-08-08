Horrorbaleset az M0-áson: roncsok mindenütt, kirepült a kisbuszból az áldozat

Rendkívül súlyos balesethez riasztották a mentőket: roncsok hevertek mindenütt az M0-áson, Budapest közelében, miután szerda este egy izomautó hátulról belecsapódott egy kisbuszba, amiből az egyik bent ülő az ütközés ereje következtében kirepült.
A Tények információi szerint a karambol azért következett be, mert a kisbusz mögött haladó sofőr egyszerűen nem vette észre, hogy az előtte haladó kocsisor lelassított. A balesetben, amelyben összesen három jármű volt érintett, a hátul haladó autó eleje szinte teljesen eltűnt, valamint a kisbusz hátulja is teljesen összeroncsolódott. A mentők két embert szállítottak kórházba, egyiküket mentőhelikopterrel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.