Pánik a balatoni fesztiválon: koncert közben esett össze a férfi

Múlt héten egy zenei rendezvény nézőterén lett rosszul és esett össze minden előzmény nélkül egy 60 év körüli férfi a Balatonnál - számoltak be az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Balatoni fesztiválon lett rosszul egy férfi

Többen is azonnal a férfi segítségére siettek és riasztották a mentőt, miközben a rendezvényt biztosító egészségügyi személyzetet is értesítették. A férfi nem lélegzett, így megkezdődött az azonnali újraélesztés, miközben mentésirányítás a legközelebbi mentőegységet és a vízimentők esetkocsiját is riasztotta.

A helyszínre érkező mentősök azonnal átvették az életmentést. A gyors elsősegélynyújtásnak és az összehangolt mentőcsapat munkájának köszönhetően a férfi keringése helyreállt. Az emelt szintű ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba.