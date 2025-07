38-ra emelkedett a hajószerencsétlenség áldozatainak száma: az utasok vissza akartak fordulni a tragédiát megelőző percekben

Mint arról szombaton beszámoltunk, hajószerencsétlenség történt Vietnámban, az UNESCO világörökség listáján is szereplő Ha Lond-öbölben. A Wonder Sea nevű hajó ugyanis 48 utassal és 5 fős személyzetével a fedélzetén viharba keveredett, ami miatt felborult. Az első hírek a szombati tragédiáról 28 elhunytról szóltak, azonban ez a szám mára 38 főre emelkedett, miközben öt főt továbbra is eltűntként kezelnek.

Egy váratlan vihar következtében felborul a hajó: több tucat ember veszett oda. Az utasok állítólag már korábban kérték a kapitányt, hogy forduljanak vissza, de hiába Fotó: Anadolu via AFP

A turistahajóra nem sokkal indulását követően csapott le a vihar erős széllökésekkl és zuhugó esővel. Erről pedig nem más számolt be, mint az egyik túlélő, Dang Anh Tuan, aki ezt is elárulta, utastársaival együtt kérték a hajó személyzetét, hogy forduljanak vissza, mielőtt baj lesz, azonban ők csak nyugtattatták őket, hogy már közel vannak a célhoz.

Nagyjából 15 perce eshetett, miután a hajó hirtelen rázkódni kezdett, majd az asztalok és székek ide-oda repkedtek. Ezt követően másodpercekkel később felborultunk. A víz bezúdult, teljesen elvesztettem a tájékozódásomat. Próbáltam lélegezni, de csak több víz jött. Vettem egy mély levegőt, levettem a mentőmellényt, lemerültem, és megláttam egy fénysugarat. Követtem, kiúsztam, majd felmásztam a hajó aljára, és segítséget próbáltam kérni

– emlékezett vissza a 36 éves Tuan, aki három másik túlélővel együtt két órán át kapaszkodtak a hajócsavarba, míg kimentették őket.

A legtöbb elhunyt helyi turista volt, az áldozatok több mint fele kiskorú. Tuan például 11 egyetemi társával utazott, de közülük csak hárman élték túl a tragédiát. Összesen 11 főt tudtak kimenteni a kiérkező mentőcsapatok, de közülük egy a kórházban életét vesztette – írja a Mirror.