"Drága apukám, nem bírom a hiányod..." - rejtély, miért csapódott fának autójával a szeretett családapa

Roncsolódott faágak és kocsiról letört darabok árulkodnak arról a borzalmas balesetről, ami Tiszaföldvár és Mezőhék között történt, a 4628-as úton. Vasárnap (július 6.) egy középkorú családapa egyedül autózott arra az esti órákban, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd egy, a szántóföld mellett álló fának csapódott.

Attila Tiszaföldvár közelében autózott, amikor nekirohant egy fának. Már nem tudták megmenteni. Szerettei nem értik, hogyan történhetett a baleset Fotó: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság/Facebook

Tiszaföldvárnál rohant fának Attila

A kocsi borzalmasan összetört, az autó elejét a fa, a felismerhetetlenségig szétzúzta. A fa pont a sofőr oldalán roncsolta szét a legjobban a kocsit, olyannyira, hogy a bent ülő férfi beszorult az autóba. Csak a tűzoltók tudták kiszabadítani.

Fának ütközött, majd visszakerült az úttestre egy gépkocsi Tiszaföldvár és Mezőhék között, a 4628-as út 5-ös kilométerr szelvényénél. A kocsiban csak a vezetője utazott, akit a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók emeltek ki. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Úgy tudjuk, hogy amint kiemelték az autóból, a sofőrt rögtön átadták a helyszínre szintén kirohanó mentősöknek, akik ott helyben megkezdték az újraélesztést is. Lapunk úgy értesült, hogy a férfit hosszú időn keresztül próbálták megmeteni, azonban hiába: már nem lehetett újraéleszteni.

A családapa ennek a fának rohant neki. Az autót a fa a vezető felőli oldalon roncsolta össze Fotó: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság/Facebook

Úgy tudjuk, hogy a kocsit a közelben élő középkorú családapa, L. Attila vezette. Halála és a baleset körülményei mélyen megrázták a családtagokat és a barátokat. Nem értik, hogyan történhetett a baleset, a szakasz ugyanis nem veszélyes. Ezért sokan azt gyanítják: a férfi vagy rosszul lett menet közben vagy pedig a vihar előtti széllökések zavarhatták meg.

A rejtélyes baleset áldozatát most rengetegen gyászolják. Többen is, még nem sokkal a halála előtt, vidáman csevegtek a férfival telefonon. Lánya is fájdalmas szavakkal köszönt el apukájától.

Drága apukám, legyen neked könnyű a föld! Nem bírom a hiányod...

- írta a nő a közösségi oldalon.