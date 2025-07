"Imádkozzatok a fiamért" - Brutális baleset Soroksáron, imalánc indult a kamionnal ütköző Dávidért

Borzalmas baleset sokkolta a helyieket a XXIII. kerületben: a Vörösmarty utca és az Alsó határút kereszteződésénél ugyanis egymásba rohant egy kamion és egy kocsi július 4-én. A balesetnek iszonyatos hangja volt, a soroksáriak elmondták, hogy többen a helyszínre rohantak, annyira megijedtek. Mint mondták, azt látták, hogy a konténeres kamion szinte teljesen összegyűrte a tonnás monstrumhoz képest apró kocsit, aminek az elejéből szinte semmi nem marad.

A soroksáriak elhűlve nézték a mentés pillanatait. Most élet-halál harcot vívnak Dávidért, a kocsiban ülő sofőrért, aki életveszélyesen megsérült Fotó: OMSZ (illusztráció)

Kamionbaleset Soroksáron: imalánc indult a fiatal sofőr életéért

A tűzoltók azonnal a helyszínre rohantak és azonnal látták, hogy nagy a baj: a sofőr ugyanis, bár életben volt, életveszélyesen megsérült és beszorult a felismerhetetlenségig összeroncsolódott kocsiba.

- Összeütközött egy személyautó és egy kamion A Vörösmarty utca és az Alsó határút kereszteződésénél, Budapest XXIII. kerületében. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiemeltek az egyik járműből. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset a tömegközlekedés forgalmát is akadályozza - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bár a férfit végül sikerült kiemelni a kocsiból, azonban válságos állapotban: a feje súlyosan megsérült, úgy tudjuk, hogy a helyszínen többször is újra kellett éleszteni.

Végül sikerült stabilizálni az állapotát és kórházba szállították. Azonban úgy tudjuk, hogy azóta is harcolnak a fiatal sofőr, Dávid életéért. A kórházban meg kellett műteni, azóta pedig az intenzív osztályon fekszik. Családja, barátai és ismerősei azóta minden egyes percben csak azért drukkolnak és imádkoznak, hogy Dávid felgyógyuljon.

Az ismerősök tömege azóta valóságos imaláncot indított a férfiért, jelenleg több tucat ember fohászkodik azért, hogy életben maradjon.

A férfi édesanyjának azóta sem éjjele, sem nappala, összetörten várja a híreket imádott fia állapotáról. Közösségi oldalán szívszaggató kérést tett közzé:

Megkérek minden keresztény testvért, imádkozzanak a fiamért. Kritikus az állapota, mélyaltatásban van, koponya, arc és agysérült. Újraélesztették, de ami az orvosoknak lehetetlen, Istenek lehetséges

- írta Dávid anyukája, Éva.