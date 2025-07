Már csak ez hiányzott: lezárták az M3-as autópálya több szakaszát is

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, brutális vihar érte el hazánkat, amely megbénította az ország közlekedését. A vasúti és a légi közlekedés szinte teljesen megbénult, de nincsenek jobb helyzetben az autósok sem.

Forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak az M3-as több szakaszán is Fotó: Pexels/Pixabay (Képünk illusztráció)

Ráadásul, ha mindez nem lenne elég, akkor itt van még ez is. Ugyanis az M3-as autópálya több szakaszán kell forgalomkorlátozásra számítani, több csomópont is le van zárva. Akik a főváros, vagy akár az országhatár felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, most hátrányokkal is találkozni fognak. Ezért érdemes korábban elindulni, legalább egy félóra plusz utazási idővel számolni - írja a szon.hu, cikkükben pedig felsorolják, hogy zajlanak éppen felújítási munkálatok.