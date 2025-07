Most jött: bezárták a Liszt Ferenc-repülőteret

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, brutális vihar csapott le az országra, ami miatt megbénult a közlekedés Magyarországon. Problémák vannak a földi, a vasúti, és a légi közlekedéssel is.

Brutális vihar érte el az országot, teljesen megbénult a közlekedés Fotó: freepik.com

Utóbbi kapcsán olyannyira, hogy nemrégiben figyelmeztetést is ki kellett adnia a Budapest Airportnak. Ám úgy néz ki, hogy ez nem volt elegendő, ugyanis a brutális vihar a megrongálta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, emiatt most Budapest nem fogad és nem indít repülőjáratokat – értesült az Index.

A portálnak egy, a Budapest Airportnál dolgozó forrás arról számolt be, hogy megrongálódott a tűzjelző berendezés, ezért a tetőn található vészablakok egy része automatikusan kinyílt, így a beáramló eső elárasztotta a terminált. Úgy tudni, emiatt ki is ürítették, és ezekben a pillanatokban is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a kárt.

Jelentős anyagi kár nem történt a terminálban – írják, de megjegyzik, hogy ezzel ellentétben a futópályákon sokkal nagyobb a gond, mert azokra a vihar rengeteg szemetet és törmeléket sodort. Információik szerint a kárelhárítást már elkezdték, azonban a reptér nem indít és nem fogad járatokat - írja a Magyar Nemzet.