Hatalmasra csaptak a lángok Pécs belvárosában, a székesegyház közelében

Csütörtök este, nem sokkal kilenc óra után lángok csaptak fel Pécs belvárosában, a székesegyház északi oldalán található Vilmos utcában. A tűz a Fényfesztivál ideje alatt keletkezett, alig néhány száz méterre az esemény egyik fő helyszínétől.

A tűz egy családi házból indult

A lángokat és a sűrű füstöt messziről is látni lehetett, a fesztivál résztvevői is érzékelhették a füst szagát. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy kétszintes, egybeépített családi ház tetőtere gyulladt ki. A tűz egy helyiségből indult, majd átterjedt a tetőszerkezetre is. A helyszínre riasztott pécsi hivatásos tűzoltók a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kezdték meg az oltást. Létra segítségével jutottak fel a tetőre, és több vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat. A tetőhéjazatot kívülről megbontották, és a több rétegű szigetelés miatt belülről a lambériát is el kellett távolítaniuk - írja a bama.hu.

A helyszínen készült felvételek a linkre kattintva tekinthetőek meg!