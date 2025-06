„Soha nem fogom elfelejteni a sikolyokat” – letört faág okozta a 7 éves kislány halálát

Egy hétéves kislány meghalt, négy másik gyermek megsérült, köztük egy hat éves kislány életveszélyes állapotban került kórházba, amikor egy hatalmas faág lezuhant az essexi Chalkwell Parkban, miközben a park zsúfolásig tele volt családokkal.

Helikopterrel szállították kórházba a megsérült kislányt.

Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

A tragédia délután 3 óra körül történt Westcliff-on-Sea területén, a park egyik forgalmas részén, a rózsakert és a Chalkwell Hall közelében. Szemtanúk szerint a fa egy része hirtelen kettéhasadt, majd több ága ráomlott a gyerekekre. Egy férfi úgy nyilatkozott:

„Soha nem fogom elfelejteni a sikolyokat.”

A helyszínre hat mentőautó, két légimentő, valamint tűzoltók és rendőrök is érkeztek. A mentésben segítő szemtanúk közül az egyik arról számolt be, hogy a fa lezuhanása után többen próbálták felemelni az ágakat a gyerekekről. Egy lány azonnal meghalt, négy másik gyermeket kórházba vittek, egyet közülük válságos állapotban. A helyiek által jól ismert, több mint 200 éves hatalmas cédrusfa a park egyik ikonikus eleme volt, az Edward-kori képeslapokon is szerepel. Egy környékbeli üzlettulajdonos, Adam Ramet így fogalmazott:

Ez a fa a város történetének része volt. A faágak vastagabbak, mint egy emberi test.

A tragédia a közösségre is mély nyomot hagyott. David Burton-Sampson, Southend West és Leigh parlamenti képviselője részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és minden érintettnek. A rendőrség nyomozást indított az ügy körülményeinek tisztázására. A Southend-on-Sea városi tanács és a tűzoltóság is megerősítette, hogy több hatóság közösen dolgozik az eset kivizsgálásán. A közparkot részben lezárták, és a lakosságot arra kérték, kerüljék el a kordonozott területet. A tragédia a nyári pihenésre vágyó családokat sokkolta – és egyben felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos a parkokban található idős fák rendszeres biztonsági ellenőrzése, írja a Daily Mail.