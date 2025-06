Kimutatták az amőbát a párkányi Vadas fürdő vizében, mutatjuk, mi következik ebből

Ahogyan azt a Bors is megírta, megrendítő tragédia történt: meghalt egy 11 éves fiú, akinek a szervezetét agyevő amőba támadta meg a párkányi Vadas termálfürdőben. Mint megírtuk, jelenleg is zajlik a nyomozás, emellett tudományos vizsgálatokat folytatnak annak érdekében, hogy kiderüljön: valóban a fürdőben fertőződött-e meg a kisfiú. Ez idő alatt a fürdő zárva tart.

Agyevő amőba-fertőzés gyanúja miatt zárták be a párkányi Vadas fürdő kültéri medencéit / Fotó: Bors

Az Országos Közegészségügyi Hivatal Hidrobiológiai Nemzeti Referenciaközpontja megkezdte a vizsgálatokat, és eddig 105 mintát elemzett. Ezeket június közepén vették a párkányi Vadas fürdő vizeiből, és most arra a kérdésre keresik a választ, hogy valóban kimutatható-e az agyevő amőba. Most kiderült, hogy ezek közül tíz mintában megtalálható a Naegleria nemzetségbe tartozó amőba, amelyről megállapítható, hogy ez az a nemzetség, amelybe a kisgyerek halálát okozó agyevő amőba, a Naegleria fowleri is tartozik - írja az Újszó.hu.

A pontos fajmeghatározás, azaz hogy Naegleria fowleriról van-e szó, még folyamatban van

– adta hírül mindazonáltal a hivatal.

A vízminták szerint több fertőző amőba is jelen volt

Mindazonáltal a begyűjtött vízmintákban nem csupán a Naegleria nemzetségbe tartozó amőba került azonosításra. Nyolc mintában ugyanis kimutatták, hogy Acanthamoeba (akantaméba) nemzetségbe tartozó amőbák vannak jelen - ezek a medencékből és a tó vizéből származnak.

Az akantamébák szemfertőzéseket okozhatnak, a szaruhártya fertőzésének veszélye miatt különösen veszélyeztetettek a kontaktlencsét viselők, de fürdés közben különben sem ajánlott a kontaktlencse viselése, mivel fennáll a látáskárosodás, sőt a látásvesztés kockázata is.

Az akantamébák emellett fül-, bőr- és lágyrész-fertőzéseket is okozhatnak, amelyek szövetkárosodáshoz is vezethetnek. Különösen veszélyesek a legyengült immunrendszerű emberekre

- írják.

A fürdő mindazonáltal még mindig hivatalos eredményekre vár, éppen ezért az eddig kikerült hírekre nem reagáltak. Annyit árultak csupán el, hogy még semmi nem bizonyított. Azt azonban hangsúlyozták, hogy az egész komplexum fertőtlenítése zajlik éppen.