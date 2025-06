Kiadta a Google a figyelmeztetést: ha hívnak, ne vedd fel!

Sajnos ahogy telik az idő, ahogy fejlődik a technika, úgy érnek el egyre komolyabb eredményeket a csalók, a hackerek is: ráadásul sok esetben szinte semmit sem kell tenniük, semmilyen tűzfalat nem kell megkerülniük, semmilyen vírusirtót vagy rendszert nem kell kicselezniük, hiszen mi magunk adjuk a kezükbe a "királyság kulcsát" – biztosítunk például hozzáférést számukra a mobiltelefonunkhoz, a számítógépünkhöz, vagy akár a bakszámlánkhoz. Most épp a Google szakemberei hívták fel a figyelmet egy csoportra, akik igen kifinomult módszerrel dolgoznak, ráadásul mesterséges intelligencia alapú programokat is bevetnek, hogy az átverés még eredményesebb legyen.

Figyelmeztet a Google: telefonon keresztül támadnak a hackerek Fotó: Unsplash

Figyelmeztet a Google: a legjobb, ha fel sem veszed az ilyen hívásokat!

Jelenleg épp egy olyan hackercsoport kelt aggodalmat, akiket csak UNC6040 néven ismerhetünk, és akik elsősorban cégeket támadnak meg az alkalmazottakon keresztül – ugyanakkor sajnos semmi sem biztosítja, hogy az átverést valamilyen formában ne terjesszék ki gyakorlatilag mindenkire. A módszerük a következő: a vállalat informatikusaiként mutatkoznak be, majd valamilyen indokkal egy program telepítését kérik – az emberek többsége pedig gondolkodás nélkül megteszi ezt, hiszen a vállalati IT-seket nem szokták technikai témában megkérdőjelezni. Mondanunk sem kell, a program (nevezzük nevén: vírus) telepítésével máris megtörtént a baj.