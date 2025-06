Döbbenetes videó: elszabadult egy sofőr nélküli teherautó Egerben, mindent letarolt

Kétségtelenül a sofőr hibájából szabadult el egy teherautó Egerben, ami gurulni kezdett, majd letarolta egy közeli vasúti átjáró fényjelzőjét is. A sofőr kiszállt pár percre, hogy beugorjon az egyik gyár telephelyére, a járművet azonban nem állította le, sőt, a kéziféket sem húzta be. A jármű a lejtős úton megindult, innen pedig már nem lehetett semmit tenni. A jelenetet a térfigyelő kamerák is rögzítették. Kész csoda, hogy csak anyagi kár keletkezett: ha valaki épp akkor jár arra, akár tragédiával is végződhetett volna a 2024. novemberében történt eset, amely miatt most emeltek vádat a sofőr ellen, aki pénzbüntetésre számíthat – tudatta a Tények.