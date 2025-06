A kocsi darabokra szakadt, a sofőr kirepült: esély sem volt megmenteni az életét

Tragikus kimenetelű balesethez siettek a mentők a Vas vármegyei Csempeszkopácshoz, ahol egy autós szombat este eddig tisztázatlan körülmények közt letért az útról, majd egy fának csapódott. Az 50 év körüli férfi, aki nem volt bekötve, kirepült a járműből, majd azonnal szörnyet halt. Esély sem volt megmenteni az életét. A becsapódás erejét jól mutatja, hogy a jármű gyakorlatilag kettészakadt, a motorja is kirepült, ami meggyújtotta a száraz növényzetet is – számolt be a megrázó esetről a Tények.