12 éves fiú a TikTok-kihívások újabb áldozata

Egy elhunyt 12 éves fiatal számára létrehozott GoFundMe adománygyűjtő oldal szerint, a kisfiú egy veszélyes TikTok-kihívás teljesítése közben halt szörnyet.

Egy veszélyes Tiktok kihívás vette el a fiatal életét Fotó: Unsplash

Egy kisfiú vesztette életét június 27-én pénteken az angliai Castlefordban, a Nyugat-Yorkshire-i rendőrség beszámolója szerint.

A rendőrséget a mentősök hívták ki 18:06-kor, miután bejelentés érkezett egy gyermek biztonságával kapcsolatos aggodalmakról

- közölte a rendőrség a sajtónak adott nyilatkozatában.

A helyszínre érkezett rendőrök a fiút kórházba szállították, ahol később megerősítették a halálát.

Folyik a nyomozás, hogy pontosan megállapítsák, mi történt.

Az adománygyűjtő oldal létrehozója Sebastianként hivatkozott az elhunyt fiatalra, és azt írta, hogy egy veszélyes TikTok-kihívás vette el a fiatal életét.

Szülei minden szeretetüket és gondoskodásukat rá fordították – de az az egy pillanat az interneten mindent megváltoztatott

- írta.

A kisfiú által is elvégzett ,,blackout" kihívás során az ember elkezdi fojtogatni magát, amivel az agy oxigénhiányos állapotba kerül, ez agykárosodáshoz vagy halálhoz is vezethet - számol be róla a People.

Az Independent 2022-ben arról számolt be, hogy 18 hónap alatt legalább 20 haláleset kapcsolódott a kihíváshoz, és az áldozatok között 12 éves vagy annál fiatalabb is volt.

Sebastian mindössze 12 éves volt. Egy álmokkal, szenvedéllyel és hihetetlen tehetséggel teli fiú. Önmagától tanult meg gitározni és billentyűzni, és imádott rajzolni.

A GoFundMe oldal szervezője több mint 4100 dollárt gyűjtött Sebastian szüleinek a támogatására, és arra biztatja a szülőket, hogy beszélgessenek a gyerekeikkel az online tevékenységeikről.

Kérdezd meg őket, mit néznek, kivel beszélgetnek, mi inspirálja őket. Légy jelen. Ne feltételezd, hogy „az én gyermekem soha nem tenne ilyet”. Az online világ ugyanolyan veszélyes lehet, mint a valós világ – néha még veszélyesebb is

- írta.

A 12 éves fiú halála mindössze néhány hónappal azután történt, hogy négy brit tinédzser szülei pert indítottak a TikTok ellen, miután gyermekeik szintén a blackout kihívás miatt haltak meg. A 13 éves Isaac Kenevan, a 12 éves Archie Battersbee, a 14 éves Julian Sweeney és a 13 éves Maia Walsh 2022-ben haltak meg, a kihívás teljesítése közben.