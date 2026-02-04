A 4 éves Zénó legyőzte a gyilkos kórt: 35 kemoterápia után térhetett végre haza a kis hős

Hosszúpereszteg csendes utcáiban most mindenki egy kicsit boldogabb. A Dienes család házának falai között ugyanis nyolc hónap után végre nem a félelem, hanem az öröm az úr. A kis Dienes Zénó, a mindössze négyéves apró harcos olyan csatát nyert meg, amelybe sok felnőttnek is belefájdulna a szíve: befejezte a brutális kemoterápiás kezeléssorozatot.

Zénó egy igazi hős, hihetetlen erőt és kitartást mutatott

Fotó: olvasói kép

A diagnózis, ami mindent megváltoztatott

Alig egy éve még semmi nem utalt a bajra, aztán a család élete egyetlen pillanat alatt hullott darabjaira. A diagnózis: akut leukémia. A vidám mindennapokat felváltotta a steril kórházi szag és a bizonytalanság. Zénót a budapesti Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben kezelték, több száz kilométerre az otthonától. Az édesapa, Krisztián és az édesanya számára megkezdődött az ingázás és a kettészakadt családi élet.

Zénó útja: 35 lépés a pokolból kifelé



A kisfiú szervezete elképesztő terhelésnek volt kitéve. Több mint 35 kemoterápiás kezelést kapott.



Zénó egy igazi hős, hihetetlen erőt és kitartást mutatott!

– mesélték a szülők. A kórházi tartózkodás alatt a kisfiú testvére is vigasztalhatatlan volt: nem értette, hová tűnt a játszópajtása, miért üres az ágya hónapokig.

Nincs megállás: Ma ismét Budapesten a család



Bár a hazatérés pillanata leírhatatlan volt, a pihenés nem tart sokáig. A család ma reggel ismét útra kelt és Budapestre utazott, ugyanis Zénóra fontos kontrollvizsgálatok várnak. Hiába a megnyugtató otthoni környezet, a család élete mostantól a vizsgálati eredmények és a szigorú menetrend körül forog. Ez az út is emlékezteti őket: a harc legnehezebb szakasza lezárult, de az éberség nem lankadhat.

Anyagi csőd szélén az összefogás erejével



A betegség nemcsak a lelket őrli fel, hanem a pénztárcát is. A család őszintén vallott arról, hogy a budapesti utak és a szállásköltségek teljesen „lenullázták” őket.



Ha nincsenek a segítő emberek, nem tudom, mi lett volna velünk

– mondta Krisztián. Az ismeretlenek bátorító üzenetei tartották bennük a lelket a legnehezebb órákban.

Az öt éves szabály



Most kezdődik a fenntartó kezelés, amely jövő év végéig tart. Az orvosi protokoll szerint azonban öt év tünetmentesség szükséges ahhoz, hogy kijelenthessék: a rák végleg vereséget szenvedett. Zénó most élvezi az otthon melegét, de a mai budapesti út is bizonyítja: a gyógyulás útján minden lépésért meg kell küzdeni. A kisfiú egy hatalmas ölelést küld mindenkinek, aki követte a küzdelmét!

Ha segíteni szeretnél Zénónak ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!