100 napig élt az Atlanti-óceán mélyén egy férfi - 10 évvel fiatalabbnak érezte magát, miután visszatért

Egy férfi, aki 100 napot töltött víz alatt, pontosabban az Atlanti-óceán mélyén, úgy gondolja, hogy az élmény 10 évvel fiatalabbá tette.

Új rekordot állított fel a férfi, aki 100 napig élt a víz alatt (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Joseph Dituri, más néven Dr. Mélytengeri, új rekordot állított fel a víz alatt töltött napok számában. Mindezt egy kísérlet részeként, amelynek célja az volt, hogy megvizsgálja, mit tesz a nem hétköznapi környezet a testével. Az előző rekord 73 nap volt, de Dituri 100 napja ezt is túlszárnyalta a 2023-as kísérlete során, ahol egy 9 méter mély lagúna alján élt, a floridai Key Largóban.

Szerencsére nem volt egyedül különleges küldetése során, ugyanis csatlakoztak hozzá kutatók és néhány rokona is, akik lemerültek a víz alatti lakhelyére. Mielőtt a 93. napon előbukkant víz alatti otthonából, elárulta: egy évtizeddel fiatalabbnak érzi magát az ott töltött időnek köszönhetően.

Miért töltött 100 napot a víz alatt Joseph Dituri?

A Project Neptune 100 nevű küldetés keretében kutatták az óceánok védelmét, miközben ő maga is kutatási alany volt.

A Dél-Floridai Egyetem szerint Diturinak az volt a hipotézise, ​​hogy a testre nehezedő nagyobb hiperbárikus nyomás segíthet neki hosszabb ideig élni, és hatással lehet az öregedési folyamatra. Különböző dolgok történtek a testével, amíg lent volt, közel 1,5 centivel kisebb lett, de a pozitív oldalon az alvásában, a koleszterinszintjében és a gyulladásaiban is tapasztalt javulást.

Összességében úgy tűnik, egészségesebben került ki a kísérletből, mint amikor leereszkedett a mélybe.

Miért érezte magát 10 évvel fiatalabbnak?

A kromoszómáink végén vannak ezek a dolgok, az úgynevezett telomerek, amelyek segítenek megakadályozni a DNS-szálak károsodását, de minél idősebb leszel, annál rövidebbek lesznek. Természetesen ez mind az öregedési folyamat része, de vannak olyan fejlesztések az öregedésgátlás terén, amelyek arra utalnak, hogy egy túlnyomásos oxigénkamrában, mint amilyenben Dituri majdnem 100 napig lakott, újra meghosszabbodhatnak a telomerek.

Lényegében egy hiperbárikus kamrában élt, amely egy olyan környezetet teremtett, amelyben orvosi vizsgálatok során az emberek telomerjei újra meghosszabbodtak.

Amikor 100 napig víz alatt éltem, vér-, vizelet-, nyál-, elektrokardiogram-, elektroencefalogram- és tüdőfunkciós vizsgálatokat végeztek. Őrült mennyiségű vizsgálat, körülbelül 7-8 óra tudomány naponta.

- magyarázta.