"Depressziós nyomorultak" – durván megsértette a kávézó a gyászoló családot

Egy kávézó bocsánatot kért egy gyászoló családtól, miután durván megsértették őket egy virrasztás alatt.
A dorseti Poundbury városában Hannah Pharoah szerint egy kávézó, ahol a virrasztást tartották, beteg viccet csinált apjuk, Steve búcsúztatásából. Hannah édesanyja, Sue törzsvendég volt a kávézóban, és 200 fontot fizetett azért, hogy kibérelje a temetés után a helyet, hogy ott tarthassák a virrasztást. Ennek ellenére a család és a nagyjából 30 főből álló vendégsereg nem volt megelégedve a szolgáltatás színvonalával, valamint durván sértőnek és elutasítónak találták a személyzet viselkedését is.
A 34 éves Hannah azt érezte, hogy a dolgozók viselkedése nem megfelelő, udvariatlan és látszólag siettetni akarták őket. A család távozott is a kávézóból, majd a lány csak másnap látta, hogy aki kiállította a nyugtát, azon „depressziós nyomorultak”-nak nevezte őket.
Az egész dolgot undorítónak találtam. Gyászoló család voltunk az édesapánk virrasztásán, és ez a beteg vicc csak még rosszabbá tette a helyzetet. Mérhetetlenül dühösek vagyunk
– idézi a lányt a LadBible.
Hannah szerint mindenki feketébe volt öltözve, mindenfelé gyászolók voltak, így tudták, hogy virrasztásról van szó.
„Egy gyászoló család voltunk, a terem pedig tele volt barátokkal, akik le akarták róni a kegyeletüket. Ilyen módon gúnyt űzni a fájdalmunkból és az apám halálából több mint szakmaiatlanság – ez kegyetlen, arrogáns és szívtelen dolog.”
A lány megmutatta édesanyjának a nyugtát, majd felhívták a kávézót panaszt tenni. A kávézó társtulajdonosa elnézést kért, és közölte, hogy egy alkalmazott a hibás. A 200 fontos foglalási díjat is visszafizették a családnak.
Hannah ezt követően a közösségi médiában is megosztotta történetet, mire egy céghez közel álló személy nekik támadt. Ezt újabb bocsánatkérés követte, majd az érintett alkalmazottat felfüggesztették.
